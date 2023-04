L' Inter domina | il Benfica pareggia E adesso è derby in semifinale di Champions

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dubbi non ce n'erano molti, il due a zero in cassaforte era già un gruzzolo abbastanza consistente da cui ripartire. Ma l'non ha vissuto di rendita , e questo è un segno importante nel prosieguo ...

L', il Benfica pareggia La ripresa comincia com'era iniziato il primo tempo, con Lautaro, oggi in grande spolvero, che va in percussione fino a due passi dall'area e lascia partire un ...L', fa pure meglio il pressing , che sarebbe il marchio di fabbrica degli ospiti. Lautaro raddoppia di testa, dopo una spinta leggera ma netta. L'arbitro ci pensa, annulla . Proprio ...In questi due anni,ogni avversario fisicamente, in velocità non si prende e sotto porta non ... ma credo che l'amore di Romelu verso i colori dell'sia totalmente vero e puro. D'altronde, ...

Dubbi non ce n’erano molti, il due a zero in cassaforte era già un gruzzolo abbastanza consistente da cui ripartire. Ma l’Inter non ha vissuto di rendita, e questo è un segno importante nel prosieguo ...INTER (3-5-2) Onana 6 – sul gol di Aursnes si allunga ma non può arrivarci. Per il resto sventa ogni pericolo senza grossi patemi e controlla tutto quello che passa dalle sue parti. Nel finale subisce ...