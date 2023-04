L’Inter d’Europa in scena | carta e penna | un’altra storia da scrivere

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 aprile 2023)si gioca col Benfica l’accesso alle semifinale della Champions League. Traguardo che manca addirittura da 13 anni.daUNADA? L’attesa è finita,stasera col Benfica si gioca l’accesso alle semifinali di Champions League. Al Meazza non ci sarà un posto libero, come nelle grandi occasioni. Lasi scrive prima ancor di leggerla edovrà dotarsi diper difendere lo 0-2 di Lisbona e volare tra le prime quattro. Traguardo che manca dal 2010: 13 anni fa. A proposito di storie indimenticabili da leggere, quella rimarrà indelebile e unica nel grande libro nerazzurro e non solo. Adesso bisognerà ...