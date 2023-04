L’infortunio di Skriniar è un mistero, prima di prenderlo il Psg lo farà visitare (Le Parisien) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Che fine ha fatto Milan Skriniar? Se lo chiede Le Parisien, visto che l’attaccante dell’Inter ha trovato un accordo per sbarcare al Psg in estate. E proprio dopo aver trovato l’intesa col club parigino è scomparso dai radar, per un infortunio che resta avvolto nel mistero. Le Parisien scrive: “Solo una presenza in dieci partite dell’Inter. Milan Skriniar è quasi scomparso dai radar, da quando è stato trovato un accordo di trasferimento con il Psg per un arrivo in estate. La colpa è un mal di schiena persistente. “Lombalgia”, “nervo sciatico doloroso”, “lombosciatalgia” (una combinazione dei primi due disturbi)… il motivo dell’indisponibilità non è completamente chiaro, né rivelato dal suo club, ma impedisce al difensore slovacco di presentarsi alle partite da metà febbraio. Unica eccezione: un ingresso all’80° minuto nell’ottavo turno ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Che fine ha fatto Milan? Se lo chiede Le Parisien, visto che l’attaccante dell’Inter ha trovato un accordo per sbarcare al Psg in estate. E proprio dopo aver trovato l’intesa col club parigino è scomparso dai radar, per un infortunio che resta avvolto nel. Le Parisien scrive: “Solo una presenza in dieci partite dell’Inter. Milanè quasi scomparso dai radar, da quando è stato trovato un accordo di trasferimento con il Psg per un arrivo in estate. La colpa è un mal di schiena persistente. “Lombalgia”, “nervo sciatico doloroso”, “lombosciatalgia” (una combinazione dei primi due disturbi)… il motivo dell’indisponibilità non è completamente chiaro, né rivelato dal suo club, ma impedisce al difensore slovacco di presentarsi alle partite da metà febbraio. Unica eccezione: un ingresso all’80° minuto nell’ottavo turno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : L’infortunio di #Skriniar è un mistero, prima di prenderlo il Psg lo farà visitare (Le Parisien) Il difensore dell… - albemutti : @marifcinter A questo punto spero l’infortunio sia vero. E che si risolva nel duemilaMAI #Skriniar - JoyaInter : @MauroIcardi ha dato tutto all’Inter e per l’Inter. Cionostante se ne è andato coi tifosi che gli sputavano addosso… - NaHide1010 : @wazzaCN L’Inter ha avuto la “sfortuna” della pausa mondiale e del mezzo infortunio di Skriniar. Col senno di poi l… - Militos_Way : @dreamerMA87 @GiuliaLoglisci_ Se non hai necessità, certe scelte non le fai. Darmian per esempio abbiamo scoperto c… -