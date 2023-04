L’inflazione nel Regno Unito è la più alta dell’Europa occidentale, come dimostrano i dati (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Gran Bretagna ha ora il tasso di inflazione dei prezzi al consumo più alto dell’Europa occidentale dopo che, secondo i dati ufficiali, a marzo è sceso meno del previsto, passando al 10,1% dal 10,4% di febbraio. Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto che il tasso annuale dell’IPC sarebbe sceso al 9,8% a marzo, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Gran Bretagna ha ora il tasso di inflazione dei prezzi al consumo più altodopo che, secondo iufficiali, a marzo è sceso meno del previsto, passando al 10,1% dal 10,4% di febbraio. Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto che il tasso annuale dell’IPC sarebbe sceso al 9,8% a marzo,

