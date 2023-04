L'infarto a 16 anni, le due ore di massaggio cardiaco e la dichiarazione: è morto. Poi si risveglia, i medici: 'È un miracolo' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Jennifer e Craig Berko sono rimasti sconvolti, lo scorso gennaio, quando gli è stato detto che il figlio Sammy , 16 anni, non poteva essere rianimato. Il ragazzo aveva accusato il malore davanti a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Jennifer e Craig Berko sono rimasti sconvolti, lo scorso gennaio, quando gli è stato detto che il figlio Sammy , 16, non poteva essere rianimato. Il ragazzo aveva accusato il malore davanti a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vi_blocco_tutti : il pensiero della morte mi spaventa tantissimo, ma immaginare di morire di colpo per un incidente o un infarto mi '… - 051sasha : @LuisaMaccari Mi dispiace.. si cosa vuol dire.. dall oggi al domani mi è morto un Dogue de bordeaux.. solo 8 anni i… - sayaddhina : RT @AlanPanassiti: E Biscardi? Lo ricordate. Morti per pericardite fulminante da covid - Imperatorematto : 5 cose che non sai di me: - Ho la fobia del sangue è cosi forte che se ne sento parlare svengo - L'odore del manda… - Filippo__Rossi : RT @AlanPanassiti: E Biscardi? Lo ricordate. Morti per pericardite fulminante da covid -