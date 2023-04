L'industria dei servizi moderni di Tai'an, in Cina, stabilisce un "faro di navigazione": il valore aggiunto del settore dei servizi supererà i 200 miliardi di yuan entro tre anni (Di mercoledì 19 aprile 2023) TAI'AN, Cina, 19 aprile 2023 /PRNewswire/



Questo è un reportage dall'ufficio di Shandong dell'Hong Kong Business Daily. La città di Tai'an, nella provincia dello Shandong, ha recentemente tenuto una conferenza di mobilitazione per lo sviluppo di alta qualità dell'industria dei servizi moderni, accelerando la costruzione di un nuovo sistema per quest'ultima che sia di alta qualità ed efficiente, promuovendo al contempo l'emancipazione bidirezionale e lo sviluppo coordinato dell'industria dei servizi moderni, nonché la nuova industrializzazione. Tai'an propone di superare i 200 miliardi di RMB nel valore aggiunto del settore dei ...

