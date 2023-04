(Di mercoledì 19 aprile 2023) I loro gruppi a Strasburgo non approvano il mandato dell'Europarlamento a trattare col Consiglio Ue sul nuovo patto sull’immigrazione. Motivo: le redistribuzioni obbligatorie, in caso di emergenza. Che in realtà aiuterebbero l’Italia. La rabbia del presidente della Commissione Libe, Lopez Aguilar. Ora è ufficiale: siamo già in campagna per le Europee 2024

È l'inspiegabile paradosso di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. A Strasburgo, i relatori del pacchetto con cui l'Europarlamento dovrà negoziare con il Consiglio, cioè con i 27 Stati membri, sul nuovo ...

L'incoerenza di Meloni e Salvini: invocano una risposta europea sui migranti, poi si sfilano dal negoziato L'HuffPost

I loro gruppi a Strasburgo non approvano il mandato dell'Europarlamento a trattare col Consiglio Ue sul nuovo patto sull'immigrazione. Motivo: le ...