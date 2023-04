L' impero degli scimpanzé | la recensione | politica e legami familiari nella nuova docuserie di Netflix

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La nostrade L', ladiche dal 19 aprile 2023 vi porta a scoprire il complesso mondo di questi primati. La foresta è vita, la foresta è morte. Queste parole racchiudono in pieno lo spirito de L'didisponibile dal 19 aprile 2023 che racconta la vita di alcuni gruppi di questi primati in una delle zone più selvagge del pianeta: la foresta di Ngogo in Uganda. Negli ultimi 25 anni scienziati ed esperti hanno studiato una delle colonie dipiù grandi mai scoperte proprio lì, nel loro habitat, scoprendo una intricata e complessa rete di relazioni sociali basata sul ...

La nostra recensione de L'impero degli scimpanzé, la nuova docuserie di Netflix che dal 19 aprile 2023 vi porta a scoprire il complesso mondo di questi primati.