Lilo & Stitch: Courtney B. Vance interpreterà Cobra Bubbles (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sarà l'attore Courtney B. Vance a interpretare Cobra Bubbles nella versione live-action della storia di Lilo & Stitch prodotta dalla Disney. Sarà Courtney B. Vance a interpretare Cobra Bubbles nella versione live-action di Lilo & Stitch, progetto che verrà prodotto dalla Disney. Attualmente lo studio non ha svelato se il nuovo film sarà fedele rispetto all'originale animato, tuttavia nelle ultime settimane si sta delineando il cast. Courtney B. Vance sarà quindi Cobra Bubbles, l'ex agente della CIA che lavora per i servizi sociali e che si occupa del caso della piccola ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sarà l'attoreB.a interpretarenella versione live-action della storia diprodotta dalla Disney. SaràB.a interpretarenella versione live-action di, progetto che verrà prodotto dalla Disney. Attualmente lo studio non ha svelato se il nuovo film sarà fedele rispetto all'originale animato, tuttavia nelle ultime settimane si sta delineando il cast.B.sarà quindi, l'ex agente della CIA che lavora per i servizi sociali e che si occupa del caso della piccola ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Meantobe_ : @_Semino_ Coco, Ratatouille, Lilo & Stitch e Monsters & Co - Purehes : Se volete mettere un koala va bene ma non chiamate la storia lilo e stitch perché questo non è stitch - rodari279 : Erano partiti benissimo con la scelta di Lilo ma poi, ovviamente, si sono persi. Ma poi il senso di cambiare Cobra… - triistezza : il rapporto di lilo e stitch è un concetto di cui parlerei per ore - OnlyHipStarr : Ma Bubbles era un uomo nero... era già inclusivo... eravamo partiti così bene con Lilo, che è successo poi? -