Lillo e Greg in scena con Il Mistero dell’Assassino Misterioso al teatro Olimpico

Lillo e Greg tornano in scena con Il Mistero dell'Assassino Misterioso al teatro Olimpico: con loro sul palco anche Vania Della Bidia, Marco Fiorini, Giulia Ottonello e Luca Intoppa Il duo formato da Lillo e Greg (qui la nostra video intervista) torna in scena con uno dei suoi più grandi successi, ovvero Il Mistero dell'Assassino Misterioso. Lo spettacolo è in cartellone al teatro Olimpico dal 19 aprile al 14 maggio: sul palco con Lillo Petrolo e Claudio Gregori anche Vania Della Bidia, Marco Fiorini, Giulia Ottonello e Luca Intoppa, per la regia di ...

