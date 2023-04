L’IFAB: «Perché è stato giusto non ribattere il rigore di Giroud» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Esattamente come è successo all’andata, anche la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan ha fatto discutere per l’arbitraggio. Il match è stato diretto questa volta dall’esperto Szymon Marciniak, protagonista già ai Mondiali di Qatar 2022 per aver condotto la finalissima tra Argentina e Francia, che ha visto L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Esattamente come è successo all’andata, anche la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan ha fatto discutere per l’arbitraggio. Il match èdiretto questa volta dall’esperto Szymon Marciniak, protagonista già ai Mondiali di Qatar 2022 per aver condotto la finalissima tra Argentina e Francia, che ha visto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie L’IFAB: «Perché è stato giusto non ribattere il rigore di Giroud»: Esattamente come è successo… - CalcioFinanza : Napoli-Milan, l’#IFAB spiega: «Ecco perché è stato giusto non fare ribattere il rigore di #Giroud»… - evivanco7 : RT @Alientoine20: sbilanciato in avanti e, quindi, all'interno dell'area di rigore. L'IFAB dice anche che la tecnologia deve intervenire so… - ajdbwjksnfnns : RT @Alientoine20: sbilanciato in avanti e, quindi, all'interno dell'area di rigore. L'IFAB dice anche che la tecnologia deve intervenire so… - Sofia30657815 : RT @Alientoine20: sbilanciato in avanti e, quindi, all'interno dell'area di rigore. L'IFAB dice anche che la tecnologia deve intervenire so… -