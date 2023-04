L'idolo dei no - vax Robert Kennedy Jr. si candida alle primarie per la Casa Bianca (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un personaggio singolare le cui possibilità di vincere le primarie democratiche sono dello zero virgola. Fino al 2019 era il nipote del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, ucciso a ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un personaggio singolare le cui possibilità di vincere ledemocratiche sono dello zero virgola. Fino al 2019 era il nipote del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald, ucciso a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riservaprotetta : @LuigiOmalley2 Bannon, l'idolo dei fascistelli de noantri. Per fortuna non viene più in Italia ???? - DescartesRenat : @PeriGiulioMi @Pietro91869389 @Libero_official Erano popoli greci la magna Grecia era solo una denominazione territ… - pio_vien : RT @_talebanikov: Ricordo ancora i tifosi di giggino donnarumma che avevano il terrore perché doveva prendere l’eredità pesante (ride) del… - F1occ0dinevee : vabbé la domanda era 'chi pensi che vinca' quindi di quell'88% almeno un 60% è composto da gente che non la voterà… - ser4phic2_ : RT @_talebanikov: Ricordo ancora i tifosi di giggino donnarumma che avevano il terrore perché doveva prendere l’eredità pesante (ride) del… -