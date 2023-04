L’idea di Giorgetti: zero tasse a chi fa figli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il governo lancia una proposta interessante ed innovativa per combattere il serio problema della denatalità che affligge l’Italia da molto tempo. Giorgia Meloni ha detto che il governo ha intenzione di “incentivare la natalità”, che si trova oggi al suo minimo storico, con meno di sette neonati e più di dodici decessi ogni mille abitanti, con 393 mila nati e 713 mila morti nel 2022, con 1,5 milioni di residenti in meno rispetto al 2014, e ha ricordato che il tema riguarda “la tenuta del nostro sistema economico e sociale”. Rinascita italiana alle porte Il ministro Giorgetti rivela L’idea contenuta in un dossier per contrastare lo spopolamento in corso della nostra nazione. L’idea è quella di strutturare un bonus famiglie modello “110 per cento” pensato per i genitori con figli. In sintesi: niente tasse ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il governo lancia una proposta interessante ed innovativa per combattere il serio problema della denatalità che affligge l’Italia da molto tempo. Giorgia Meloni ha detto che il governo ha intenzione di “incentivare la natalità”, che si trova oggi al suo minimo storico, con meno di sette neonati e più di dodici decessi ogni mille abitanti, con 393 mila nati e 713 mila morti nel 2022, con 1,5 milioni di residenti in meno rispetto al 2014, e ha ricordato che il tema riguarda “la tenuta del nostro sistema economico e sociale”. Rinascita italiana alle porte Il ministrorivelacontenuta in un dossier per contrastare lo spopolamento in corso della nostra nazione.è quella di strutturare un bonus famiglie modello “110 per cento” pensato per i genitori con. In sintesi: niente...

