“L’hanno già informata”. Isola dei Famosi 2023, cambia tutto per Vladimir: “Non può più farlo” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Isola dei Famosi 2023, arriva il cambiamento. Il realtity show di Ilary Blasi ha aperto le sue danze e i colpi di scena non sono di certo mancati fin dalle prime battute. Nelle ultime ore ad attirare l’attenzione del pubblico è stata senza alcun dubbio l’ex suor Cristina. Come ormai è noto da circa un anno Cristina Scuccia ha tolto il velo e cambiato completamente vita e oggi è una delle naufraghe approdate sulle Honduras. Ma a parte le ultime vicende che la riguardano, ad accendere i riflettori su di sé anche l’opinionista Vladimir Luxuria. Il cambiamento di Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi 2023. Un cast ricco di nomi che ha fatto discutere fin da subito e non solo in merito ai concorrenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023)dei, arriva ilmento. Il realtity show di Ilary Blasi ha aperto le sue danze e i colpi di scena non sono di certo mancati fin dalle prime battute. Nelle ultime ore ad attirare l’attenzione del pubblico è stata senza alcun dubbio l’ex suor Cristina. Come ormai è noto da circa un anno Cristina Scuccia ha tolto il velo eto completamente vita e oggi è una delle naufraghe approdate sulle Honduras. Ma a parte le ultime vicende che la riguardano, ad accendere i riflettori su di sé anche l’opinionistaLuxuria. Ilmento diLuxuria a L’dei. Un cast ricco di nomi che ha fatto discutere fin da subito e non solo in merito ai concorrenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Forse non tutti sanno che Luciano Moggi ha spedito la stessa pennetta a decine di giornalisti, che l’hanno sentita… - osamundR : RT @monica603277441: Vergogna perché hanno incrementato i loro conti correnti sulla pelle della gente vergognosi ancor più perché, costoro… - 76Pier : @putino Loro usano le pale per distruggere fonte #open Ah no la stessa fonte già l'hanno scorso diceva che avevano finito gli armamenti - masariol : @a_alibrandi @adolar41744618 Tra l’altro, i giornalai hanno “aggiustato” il tiro. Oltretutto, quando leggo “resili… - TonyBee45542695 : @GiuseppeBorin @JU29ROTEAM L'impatto devastante l'hanno visto già sui ricavi legati ai diritti TV con le prime disd… -