Un ex mercenario del gruppoha ammesso di aver ucciso e torturato decine di prigionieri di guerra ucraini. Alexey Savichev, 49 anni, un ex detenuto russo reclutato dalo scorso settembre, ha raccontato di aver partecipato alle esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra ucraini nei sei mesi in cui ha combattuto sul fronte orientale del Paese invaso. "Ci era ...Il ruolo svolto dallaunisce il dossier migranti con quello ucraino e anche in questo caso ... iniziano le prime tensioni tra le opposizioni e la maggioranza chedi non avere conti con ...Yevgeny Prigozhin, capo e fondatore della, replica sdegnato: 'Per quanto riguarda le ... Il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale americana, John Kirby,intanto il suo no ...

L’ex Wagner ribadisce: “Abbiamo ucciso e torturato decine di prigionieri di guerra ucraini” Globalist.it

Lavrov: “La Russia vuole una fine rapida della guerra”. Ma Kiev ora rilancia: “I droni ucraini possono raggiungere Mosca e anche oltre”. La Svezia lancia la più grande esercitazione militare da decenn ...Un orrore indicibile, come non si vedeva dai tempi dell'Isis. I soldati russi hanno giustiziato un soldato ucraino decapitandolo, con tanto di video choc filmato dai commilitoni e diffuso ...