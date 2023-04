Levatemi tutto ma non | Aurora Ramazzotti | il commento scandaloso | Guarda

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuovo giorno da neo-mamma, e nuova story su Instagram per, dedicata ovviamente al piccolo Cesare. Il bimbo che la figlia di Michelle Hunziker ed Erosha avuto dal compagno Goffredo Cerza due settimane fa cresce benissimo, e le testimonianze quasi quotidiane sui social lo confermano. Poche ore faaveva pubblicato un divertente scatto in cui ritraeva il bebè dormire nella sua culla con la manina e il braccio sinistro sollevati, sospesi nel vuoto. Il paragone con il campione del basket mondiale LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers in Nba e unico, degno erede di Sua Maestà Michael Air Jordan, aveva scatenato i commenti divertiti dei follower. Ogni occasione è buona per la, ebbra di felicità, per celebrare l'evento che le ha stravolto la vita ...

Aurora Ramazzotti "Levatemi tutto ma non...": il commento scandaloso Liberoquotidiano.it

Aurora Ramazzotti ha voluto condividere sui social un momento intimo tra lei e il figlio Cesare: l'allattamento all'alba. La neo mamma Aurora Ramazzotti è ...Aurora Ramazzotti è alle prese con le “prime volte” da mamma. La figlia di Michelle Hunziker ha condiviso alle prime ore del mattino un nuovo esilarane siparietto che ha ...