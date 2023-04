L’Europa deve aggiornare la sua strategia sulla Cina (Di mercoledì 19 aprile 2023) «Lasciate dormire la Cina, perché quando si sveglierà scuoterà il mondo». Si cita Napoleone nell’aula di Strasburgo, mentre la plenaria esamina la necessità di «una strategia coerente per le relazioni tra Cina e Ue». Pechino si è svegliata da un pezzo, è dal 2019 che Bruxelles la considera una «rivale sistemica» e allo stesso anno risale la linea di condotta che la Commissione si impegna ad aggiornare. Il frasario ottocentesco, riesumato in questo caso da Manfred Weber del Ppe, è emblematico del ritardo accumulato. Il proverbiale elefante nella stanza non sta alL’Europarlamento, ma all’Eliseo. Il dibattito è stato calendarizzato dopo la processione di leader europei alla corte di Xi Jinping e, in particolare, dopo le parole di Emmanuel Macron. Tornato dalla Cina senza risultati per la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 aprile 2023) «Lasciate dormire la, perché quando si sveglierà scuoterà il mondo». Si cita Napoleone nell’aula di Strasburgo, mentre la plenaria esamina la necessità di «unacoerente per le relazioni trae Ue». Pechino si è svegliata da un pezzo, è dal 2019 che Bruxelles la considera una «rivale sistemica» e allo stesso anno risale la linea di condotta che la Commissione si impegna ad. Il frasario ottocentesco, riesumato in questo caso da Manfred Weber del Ppe, è emblematico del ritardo accumulato. Il proverbiale elefante nella stanza non sta alrlamento, ma all’Eliseo. Il dibattito è stato calendarizzato dopo la processione di leader europei alla corte di Xi Jinping e, in particolare, dopo le parole di Emmanuel Macron. Tornato dallasenza risultati per la ...

