L'euro è stabile sul dollaro in apertura a 1,0967 (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'euro è stabile questa mattina sul dollaro. La moneta unica scambia a 1,0967 dollari, con una variazione minima di - 0,05%. Il cambio con lo yen è invece in leggero rialzo a 147,54 (+0,26%). . 19 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'questa mattina sul. La moneta unica scambia a 1,dollari, con una variazione minima di - 0,05%. Il cambio con lo yen è invece in leggero rialzo a 147,54 (+0,26%). . 19 ...

