L'esorcista del papa: il trailer ha spoilerato un importante colpo di scena (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il trailer de L'esorcista del papa contiene uno dei momenti chiave del film, la visione ha rovinato la sorpresa agli spettatori. Già i trailer di Black Adam e Shazam! Furia degli Dei avevano sollevato le proteste degli spettatori perché rivelavano troppo. Ci si è messo anche il trailer de L'esorcista del papa ad avvelenare gli animi anticipando uno dei principali colpi di scena presenti nel film. Attenzione! non proseguite nella lettura se non volete conoscere spoiler su L'esorcista del papa, attualmente nei cinema L'esorcista del papa vede la star Russell Crowe nel ruolo del vero esorcista, Padre Gabriele Amorth. Nonostante i giudizi della critica non proprio positive ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilde L'delcontiene uno dei momenti chiave del film, la visione ha rovinato la sorpresa agli spettatori. Già idi Black Adam e Shazam! Furia degli Dei avevano sollevato le proteste degli spettatori perché rivelavano troppo. Ci si è messo anche ilde L'delad avvelenare gli animi anticipando uno dei principali colpi dipresenti nel film. Attenzione! non proseguite nella lettura se non volete conoscere spoiler su L'del, attualmente nei cinema L'delvede la star Russell Crowe nel ruolo del vero, Padre Gabriele Amorth. Nonostante i giudizi della critica non proprio positive ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... breecorner : RT @CinetelWeb: Top 10 #Cinetel #BoxOfficeItalia 18/04: 1 SUPER MARIO BROS (€202829) 2 L'ESORCISTA DEL PAPA (76371) 3 AIR (38471) 4 SCORDAT… - LNN999 : RT @Giorgiolaporta: Se non fermi i #clandestini non mantieni le promesse e sei un bugiardo; se provi a fermarli sei #razzista. Non ti vogli… - Agoetilde95 : RT @Giorgiolaporta: Se non fermi i #clandestini non mantieni le promesse e sei un bugiardo; se provi a fermarli sei #razzista. Non ti vogli… - andreasso1951 : RT @Giorgiolaporta: Se non fermi i #clandestini non mantieni le promesse e sei un bugiardo; se provi a fermarli sei #razzista. Non ti vogli… - GianlucaOdinson : L'Esorcista del Papa, il regista non ha mai visto L'Esorcista di Friedkin: 'Solo qualche frammento'… -