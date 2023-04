L’emergenza lavoro si può vincere con meno ideologia Parla Magatti

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Se per il bilancio della Stato si fa riferimento al debito pubblico, sulla scarsità di manodopera da immettere sul mercato delsi puòre di “debito demografico”. Siamo davanti a una “strozzatura per la competitività del Paese che va affrontata in modo strutturale, uscendo dall’”. La pensa così il sociologo e saggista, docente dell’università Cattolica, Mauroche a Formiche.net riflette suldemografica e sugli impatti nel mondo del, il presidente di Confcommercio Sangalli ha lanciato un allarme molto chiaro: mancano oltre 230 mila lavoratori. Questo problema è il risultato, anche, di un trend demografico preoccupante. Quali le soluzioni nel breve e nel lungo termine? La demografia è un indicatore che misura aspetti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... myrtamerlino : L'Italia è una Repubblica fondata sul #lavoro. Sì, ma quale? Quello dei #contratti precari? Quello delle paghe da f… - sbonaccini : @AleAmbrosiTW @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @FrancescoLollo1 @adolfo_urso @Donzelli @TommasoFoti @ManlioMessina… - sibilla75 : RT @SereScandellari: Pensa #Conte, dall’alto del recovery incassato, del RdC istituito, del reale stato di emergenza vissuto e affrontato i… - gb_dostobaby : RT @SereScandellari: Pensa #Conte, dall’alto del recovery incassato, del RdC istituito, del reale stato di emergenza vissuto e affrontato i… - LinaPenny1 : RT @SereScandellari: Pensa #Conte, dall’alto del recovery incassato, del RdC istituito, del reale stato di emergenza vissuto e affrontato i… -

Le ultime di, il grande turnover: dall'alimentare alla ... cosìritardi minaccia il futuro di Italia e Ue di ......delle Entrate per far fronte alle conseguenze dell'...si chiuderà il 2 ottobre per chi invia il 730 direttamente tramite'... per'anno d'imposta precedente, redditi didipendente e ..."Nonostante la forte crescita del turismo,'economia non decolla,... i consumi sono sempre deboli e c'è poi una vera: ... secondo cui le maggiori opportunità disono offerte proprio ...