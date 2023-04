Legalità e dipendenze: don Manganiello e Airoma a Lacedonia. (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si terrà mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 10.00 presso il Teatro comunale di Lacedonia il convegno "Legalità e dipendenze". Dopo i saluti del sindaco di Lacedonia Antonio Di Conza, del Prefetto di ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si terrà mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 10.00 presso il Teatro comunale diil convegno "". Dopo i saluti del sindaco diAntonio Di Conza, del Prefetto di ...

Legalità e dipendenze: don Manganiello e Airoma a Lacedonia. Si terrà mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 10.00 presso il Teatro comunale di Lacedonia il convegno "Legalità e dipendenze". Dopo i saluti del sindaco di Lacedonia Antonio Di Conza, del Prefetto di Avellino Paola Spena, del presidente del Consorzio dei Servizi sociali Altirpinia Luigi D'Angelis, dei ... Torna a Macerata il Villaggio digitale ... Barbara Pantanetti e Benedetta Pugnali per il modulo relativo alla Legalità, il neuro scienziato ...e l'educatrice professionale Ilenia Ferracuti dell'Ast Macerata per quanto riguarda le dipendenze. Le ... Mezzo secolo di solidarietà nel nome di Don Pierino Gelmini: gli studenti dell'alberghiero di Ladispoli visitano la comunità incontro di ... ... Docente di Francese e Referente del Progetto di Educazione alla Legalità e prevenzione dei ... Le dipendenze (droga, alcol e gioco) non appartengono ad un mondo virtuale, ma sono in mezzo di noi. L'... Si terrà mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 10.00 presso il Teatro comunale di Lacedonia il convegno "". Dopo i saluti del sindaco di Lacedonia Antonio Di Conza, del Prefetto di Avellino Paola Spena, del presidente del Consorzio dei Servizi sociali Altirpinia Luigi D'Angelis, dei ...... Barbara Pantanetti e Benedetta Pugnali per il modulo relativo alla, il neuro scienziato ...e l'educatrice professionale Ilenia Ferracuti dell'Ast Macerata per quanto riguarda le. Le ...... Docente di Francese e Referente del Progetto di Educazione allae prevenzione dei ... Le(droga, alcol e gioco) non appartengono ad un mondo virtuale, ma sono in mezzo di noi. L'... Legalità e dipendenze: don Manganiello e Airoma a Lacedonia Irpinia Post