(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo la sparata e le polemiche, arrivano i distinguo e le (timide) prese di distanze. "Non": questa la sintesi delle dichiarazioni die Forza Italia, dopo che il ministroè tornato a parlare di "", in riferimento al tema immigrazione e alla carenza di forza lavoro in alcuni settori."Haun’espressione che indubbiamente si presta a delle polemiche", dice allora il capogruppo al Senato dellaMassimiliano Romeo, che tuttavia, subito dopo, prova a ridimensionare le polemiche: "Noi continuiamo a essere intervistati quotidianamente. Basta una parola detta non nel modo più giusto, più corretto che subito montano le polemiche". E' la stessa linea del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... geniazze : RT @ilfoglio_it: Gli alleati prendono le distanze dalle parole di Lollobrigida sulla 'sostituzione etnica': 'Ha sbagliato la forma', dice i… - ilfoglio_it : Gli alleati prendono le distanze dalle parole di Lollobrigida sulla 'sostituzione etnica': 'Ha sbagliato la forma',… -

Dopo le parole del ministro arrivano i distinguo degli alleati di governo: 'Ha sbagliato la forma e spesso la forma è sostanza', dice il leghista Centinaio. Cattaneo (FI): 'Un modo di dire che non uso'...... seguiti dalla(195 mila) e Forza Italia (190 mila). Il centro destra ha vinto le elezioni, ... e le forze sociali non sipiù che tanto, sembrano più interessate a difendere gli interessi ...Dopo le parole del ministro arrivano i distinguo degli alleati di governo: 'Ha sbagliato la forma e spesso la forma è sostanza', dice il leghista Centinaio. Cattaneo (FI): 'Un modo di dire che non uso'...

Lega e FI si smarcano da Lollobrigida: "Sostituzione etnica Non avremmo usato quelle parole" Il Foglio

Dopo le parole del ministro arrivano i distinguo degli alleati di governo: "Ha sbagliato la forma e spesso la forma è sostanza", dice il leghista Centinaio. Cattaneo (FI): "Un modo di dire che non uso ...Quale Per tutti dovrebbe valere il consiglio di Massimo Seri che ha dato a Mascarin “che non sempre chi parte prima arriva primo” ed anche la massima di Sant’Agostino: “Vuoi essere un grande Cominci ...