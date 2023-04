L’effetto Werther e le responsabilità dei media

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Su La Repubblica del 16 aprile 2023 è uscito un articolo dal titolo: Morire di università L’articolo, dietro paywall, è il resoconto dei suicidi di alcuni ragazzi italiani, un resoconto condito da opinioni di docenti, compagni di scuola, politici, e anche una psicologa. In tutto l’articolo non si fa però mai menzione a una cosa che su BUTAC abbiamo riportato più e più volte, il famoso effetto. Cosa èè quel fenomeno che si verifica quando la notizia di un suicidio pubblicata dai mezzi di comunicazione di massa provoca una catena di altri suicidi per imitazione o suggestione. Il termine deriva dal romanzo “I dolori del giovane” di Goethe, che nel XVIII secolo causò molti casi di suicidio per emulazione tra i giovani lettori del ...

