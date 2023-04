Leeds | Radrizzani spera nella salvezza | rischia 300 milioni dalla cessione

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Una retronon è mai qualcosa che porta felicità in un club di calcio, ma ad Andreala possibile discesa in Championship del suopotrebbe costare molto di più. A sette giornate dal termine del campionato, la formazione di Javi Garcia, in cui milita anche l’italiano Willy Gnonto, occupa la 16ª posizione con L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Gli scenari per il possibile cambio di proprietà Andrea, ora proprietario del, starebbe muovendo i primi passi per formulare un'offerta per acquisire le quote di maggioranza.

In caso di subentro di Radrizzani a capo dell'Inter si potrebbe pensare ad un ritorno di Conte anche se occorrerebbero 4/5 nuovi rinforzi ...