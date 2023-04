L’Economist invita alla prudenza sul gender in favore di una scienza apolitica

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 aprile 2023) “Per molti americani, la grande tragedia dei diritti dei trans è la storia di come i governatori repubblicani e le legislature statali stiano stigmatizzando alcune delle persone più maltrattate della società, troppo spessocinica ricerca di voti. Questo giornale condivide il loro sgomento per queste tattiche feroci. In una società libera non spetta al governo dire agli adulti come vivere e vestirsi, quali pronomi usare o cosa fare del proprio corpo. Tuttavia, all’interno di quella prima tragedia sembra essercene una seconda, questa volta una tragedia di buone intenzioni”. Cosìdedica la storia di copertina e un corposo dossier ai minori trans, uno degli argomenti più tabù del nostro tempo. Su diverse sponde dell’Atlantico, esperti medici hanno soppesato le prove per il trattamento di bambini e adolescenti con ...