L’eco-vandala provoca Sgarbi | “Non pago le multe” Lui la travolge | “Le vostre sono azioni criminali”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Solidarizziamo con Vittorio, martedì alle prese con un dialogo tra sordi con-teppista presente a Cartabianca. Bianca Berlinguer su Rai 3 ha tentato di tutto per far passare gli attivisti per interlocutori credibili, nonostante i danni conclamati al patrimonio pubblico e alle tasche degli italiani. Con i soldi dei quali verrano riparati i danni e gli oltraggi ai monumenti apportati in questi mesi. Con Morgan che faceva il buonista (“Ma sì, la vernice è lavabile, pongono problemi seri…). Per fortuna, oltre ain studio c’è anche Annalisa Chirico, che già su La 7 si era spesa per evidenziare che la stretta del governo – chi imbratta paga- si è resa necessaria. Volano stracci in tv tradi Ultima Generazione Botta e risposta molto acceso, dunque, ...