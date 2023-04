Lech Poznan, Murawski: «Se usciremo lo faremo con onore» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Radoslaw Murawski, centrocampista del Lech Poznan, ha parlato alla vigilia della gara contro la Fiorentina Radoslaw Murawski, centrocampista del Lech Poznan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Conference League contro la Fiorentina. PAROLE – «Sono contento di poter tornare a giocare, se sarà possibile domani. Non credo che uno o due giocatori possano cambiare l’esito di una gara. Il mio unico obiettivo è quello di tornare a disposizione. Mi spiace non aver preso parte alle ultime partite, cercherò di fare del mio meglio a prescindere di quello che sarà il risultato: daremo battaglia domani, perché abbiamo lavorato tanto per essere qui. Se dovremo uscire lo faremo con onore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Radoslaw, centrocampista del, ha parlato alla vigilia della gara contro la Fiorentina Radoslaw, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Conference League contro la Fiorentina. PAROLE – «Sono contento di poter tornare a giocare, se sarà possibile domani. Non credo che uno o due giocatori possano cambiare l’esito di una gara. Il mio unico obiettivo è quello di tornare a disposizione. Mi spiace non aver preso parte alle ultime partite, cercherò di fare del mio meglio a prescindere di quello che sarà il risultato: daremo battaglia domani, perché abbiamo lavorato tanto per essere qui. Se dovremo uscire locon». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lech Poznan, Van den Brom non ha paura: 'Delusi per l'andata ma occhio Fiorentina, lotteremo': Il tecnico del Lech… - infoitsport : Van den Brom (all. Lech Poznan): 'Delusi per l'andata. Domani dobbiamo fare meglio e lottare' - infoitsport : Fiorentina-Lech Poznan, VOTA la FORMAZIONE dei TIFOSI su - SportRepubblica : Fiorentina-Lech Poznan: le probabili formazioni e dove vedere la gara in tv - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Fiorentina-Lech Poznan, Italiano: “Non possiamo permetterci leggerezze” -