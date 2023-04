L’EAV risponde a Mastella | “35 mln di Euro per ammodernare la Benevento-Cancello Da ottobre prove tecniche su tracciato moderno”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSollecitato da una richiesta inoltrata dal sindaco di, Clemente, l’Amministratore Delegato delUmberto De Gregorio con una nota ha precisato. “I lavori sulla lineasi sono resi necessari dall’obbligo di adeguamento della linea agli standard di sicurezza fissati in ambito nazionale da ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). Gli stessi, finanziati dalla Regione Campania con € 46.632.000,00 (di cui € 29.345.504,52 per la lineae € 17.286.495,48 per la linea Santa Maria C. V. – Piedimonte Matese) più un ulteriore finanziamento di € 9.000.000,00 (di cui € 6.021.851,41 per la linea– ...