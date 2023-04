Leao, la pagella dopo Napoli è ‘esagerata’: “Giocata alla Diego!” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rafael Leao travolgente in casa del Napoli. Le pagelle sono da leccarsi i baffi, c’è chi lo paragona al Diego simbolo del Maradona. Un uragano che ha spaccato in due il Napoli, sia in campionato che nelle due sfide di Champions League. Rafael Leao è tornato in forma smagliante nel momento clou della stagione rossonera. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rafaeltravolgente in casa del. Le pagelle sono da leccarsi i baffi, c’è chi lo paragona al Diego simbolo del Maradona. Un uragano che ha spaccato in due il, sia in campionato che nelle due sfide di Champions League. Rafaelè tornato in forma smagliante nel momento clou della stagione rossonera. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cucuzinho7 : @inFranchezza che citi vaz tè nella pagella di Leao ti amo AMO - Claudio92283212 : @PBPcalcio Leao no? L'azione del gol vale almeno un 8 in pagella... Cmq direi TUTTI STRAORDINARI!!!! - LafaelReao : RT @Iosonocalabrese: Non è mai esistita una cosa come la pagella Mediaset di Leao in Napoli Milan - Iosonocalabrese : Non è mai esistita una cosa come la pagella Mediaset di Leao in Napoli Milan - Coppo01201967 : @MilanTV @mauro_suma @lucaserafini4 AVANTI COSÌ! IL MILAN TIENE E SUPERA DI MISURA IL NAPOLI MAIGNAN IL MIGLIORE DE… -