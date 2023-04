Leao e gli ululati razzisti prima di arrivare al Maradona | lui reagisce così

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : ???? Rossoneri avanti a fine primo tempo: prima Giroud sbaglia il rigore, poi segna grazie a una cavalcata di Leao c… - PBPcalcio : La bravura del #Milan nel chiudere TUTTI gli spazi,Il lavoro dei centrocampisti in non possesso,la cerniera central… - annatrieste : Ndombelè ha perso palla però Leao si è fatto tutto il campo tutto indisturbato... pure il capitano gli è crollato ai piedi... vabbè - Maldinismovero2 : la cosa divertente è che questo tizio è una buona sintesi di quei problemi che lui vede solo altrove. Il razzismo è… - IRebell05 : @FormMarco Gia pure gli insulti a leao sono goliardia ....e poi piangono quando fai cori contro di loro...vuoi risp… -

... dopo la gara giocata al Maradona e la festa rossonera, il portoghese è atteso dalla firma sul nuovo contratto Il Milan in semifinale di Champions ci va soprattutto grazie a Rafaelelogi, ...Ci sonoottimisti: 'Se permettete preferisco asfaltare un campionato che uscire dalla Champions ... Il rigore mancato C'è chi non riesce a passare sopra all'episodio trae Lozano: 'Pensavo di ...applausi sono tutti pere Giroud, ma c'è chi va oltre: 'Sta passando sotto traccia la partita di grande sacrificio di Diaz'. E le parate di Maignan sono già nella storia: 'A vederlo da ...

Leao, ululati razzisti a Napoli: la stella Milan reagisce così Tuttosport

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita di Champions League contro il Napoli Rafael Leao a Sky dopo Napoli Milan AZIONE ALLA GULLIT –… Leggi ...L’attacante del Milan Rafa Leao: «Voglio vincere e sognare in grande. Pioli è stato un padre per me, mi ha preso per mano. Il rinnovo Stiamo parlando, il Milan è casa mia bisogna ancora sistemare del ...