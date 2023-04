«Leao come una moto d’acqua nel Golfo di Napoli, ha umiliato gli avversari» (The Athletic) (Di mercoledì 19 aprile 2023) “I grandi giocatori riescono a influenzare le partite indipendentemente da tutta la meticolosa preparazione che serve a limitarli. Tutti sapevano da che parte sarebbe andato Arjen Robben e, alla fine, la conoscenza non era potere. Gli avversari erano sempre impotenti”. Mentre tutti rincorrono il parallelo con Gullit, The Athletic paragona la volata di Leao che ha di fatto abbattuto il Napoli a quelle di Robben. Una presa di potere, scatenata anche – scrive James Horncastle – da qualche insulto razzista subito nell’atrio dell’hotel napoletano dove alloggiava il Milan, e nel percorso per arrivare al Maradona. The Athletic nel descrivere il gol di Giroud dice che Leao “ha accelerato come una moto d’acqua nel Golfo di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) “I grandi giocatori riescono a influenzare le partite indipendentemente da tutta la meticolosa preparazione che serve a limitarli. Tutti sapevano da che parte sarebbe andato Arjen Robben e, alla fine, la conoscenza non era potere. Glierano sempre impotenti”. Mentre tutti rincorrono il parallelo con Gullit, Theparagona la volata diche ha di fatto abbattuto ila quelle di Robben. Una presa di potere, scatenata anche – scrive James Horncastle – da qualche insulto razzista subito nell’atrio dell’hotel napoletano dove alloggiava il Milan, e nel percorso per arrivare al Maradona. Thenel descrivere il gol di Giroud dice che“ha acceleratounaneldi ...

