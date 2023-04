Leao, Calabria e il bel gesto verso Kvaratskhelia che era sfuggito a tutti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ad un certo punto è sembrato Kvaratskhelia contro tutti. Il georgiano ha provato a lasciare la sua impronta sulla partita, ma non è riuscito ad incidere. Rigore fallito e altre chance non sfruttate. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ad un certo punto è sembratocontro. Il georgiano ha provato a lasciare la sua impronta sulla partita, ma non è riuscito ad incidere. Rigore fallito e altre chance non sfruttate. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ??Il #Milan ha un portiere fenomenale. Impressionante #Maignan! La cavalcata di #Leao è da top player. Partita perfe… - PBPcalcio : La bravura del #Milan nel chiudere TUTTI gli spazi,Il lavoro dei centrocampisti in non possesso,la cerniera central… - PierPastore : @MatteoSorrenti Di Lorenzo cosa deve imparare da Calabria? È normale che riesci a fermare Kvara se gli metti 3 uomi… - FedericoSaltato : Kvara in 3 partite contro Calabria: 0 gol, 0 assist, 1 rigore sbagliato Leao in 3 partite contro Di Lorenzo migli… - dripkthereturn : @tripalosky99 @Footbol030 Io ti ho solo detto che kvara è stato limitato da Calabria Tu mi hai detto che era narra… -