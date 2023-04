Leak Usa | Mosca ha arma segreta contro Starlink in Ucraina

(Di mercoledì 19 aprile 2023)ha sperimentato per mesi un suo sistema di guerra elettronica, denominato Tobol, per cercare di interrompere le trasmissioni diin: è quanto emerge da un rapporto segreto dell'...

Mosca ha sperimentato per mesi un suo sistema di guerra elettronica, denominato Tobol, per cercare di interrompere le trasmissioni di Starlink in Ucraina: è quanto emerge da un rapporto segreto dell'...... estremista di destra e amante delle armi: è la talpa del Pentagono, la talpa rischia 15 anni di carcere. Biden: "I file segreti vanno tutelati di più" Neidel Pentagono anche i razzi ...2023 - 04 - 18 07:09:05rivelano, intercettato segretario generale Onu Gli Stati Uni hanno intercettato le conversazioni telefoniche del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres con ...

