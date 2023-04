Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sulle prime pagine dei quotidiani trova spazio la bufera sul ministro Lollobrigida dopo le sue dichiarazioni: "No alla sostituzione etnica" e le parole di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ad Auschwitz. Sugli sportivi si celebra la qualificazione in semifinale di Champions, dopo 16 anni, del Milan Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sulledeitrova spazio la bufera sul ministro Lollobrigida dopo le sue dichiarazioni: "No alla sostituzione etnica" e le parole di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ad Auschwitz. Sugli sportivi si celebra la qualificazione in semifinale di Champions, dopo 16 anni, del Milan

