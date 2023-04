Le Nostre Anime di Notte di Kent Haruf | Recensione (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oggi Daniela di Daniela Carletti – La sconfitta del tempo per l’appuntamento del libro, ci parla diLe Nostre Anime di Notte di Kent Haruf nell’edizione di NN Editore. Trama di Le Nostre Anime di Notte di Kent Haruf Le Nostre Anime di Notte di Kent Haruf È nella cittadina di Holt, Colorado, che un giorno Addie Moore rende una visita inaspettata al vicino di casa, Louis Waters. I due sono entrambi in là con gli anni, vedovi, e le loro giornate si sono svuotate di incombenze e occasioni. La proposta di Addie è scandalosa e diretta: vuoi passare le notti da me? Inizia così una storia di intimità, amicizia e amore, fatta di ... Leggi su appuntidizelda (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oggi Daniela di Daniela Carletti – La sconfitta del tempo per l’appuntamento del libro, ci parla diLedidinell’edizione di NN Editore. Trama di LedidiLedidiÈ nella cittadina di Holt, Colorado, che un giorno Addie Moore rende una visita inaspettata al vicino di casa, Louis Waters. I due sono entrambi in là con gli anni, vedovi, e le loro giornate si sono svuotate di incombenze e occasioni. La proposta di Addie è scandalosa e diretta: vuoi passare le notti da me? Inizia così una storia di intimità, amicizia e amore, fatta di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zeldaskitchen : Le Nostre Anime di Notte di Kent Haruf | Recensione - scimonelli : RT @POKI33847251: Chi sa, forse non ci ameremmo tanto se le nostre anime non si vedessero dal lontano non saremmo così vicini, chi sa, se l… - guastellae : RT @POKI33847251: Chi sa, forse non ci ameremmo tanto se le nostre anime non si vedessero dal lontano non saremmo così vicini, chi sa, se l… - ElisaCuccolo : RT @POKI33847251: Chi sa, forse non ci ameremmo tanto se le nostre anime non si vedessero dal lontano non saremmo così vicini, chi sa, se l… - gighea : RT @POKI33847251: Chi sa, forse non ci ameremmo tanto se le nostre anime non si vedessero dal lontano non saremmo così vicini, chi sa, se l… -