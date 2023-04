Le mafie dilagano nel Lazio e sulla sicurezza la Regione latita

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Mentre nell’ultima rene della Dia la città di Roma viene definita capitale del riciclaggio, con 8.365 segnani sospette nel primo semestre 2022 che risultano più che raddoppiate rispetto alle circa 4.000 a semestre del 2018, il presidente Francesco Rocca non ha ancora nominato il nuovo presidente dell’Osservatorio legalità e. Un incarico che non prevede alcuna retribuzione e che a quanto pare non è finito tra le logiche spartitorie degli eletti. Lenelma il governatore Rocca non ha ancora nominato il nuovo presidente dell’Osservatorio legalità eEppure la Dia ha dedicato ben 10 pagine allanelle quali vengono riportati nel dettaglio gli interessi mafiosi nelle province ...