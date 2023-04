“Le Iene”, torna Belen Rodriguez: la verità sulla malattia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Personaggi Tv. Belen Rodriguez aveva saltato la puntata di Le Iene andata in onda martedì 11 aprile 2023. Per quale motivo? Un’assenza che non è passata inosservata e che in tanti avevano attribuito ad una possibile crisi con il compagno Stefano De Martino o ad una presunta gravidanza, tra le altre cose. La sua lontananza dallo show è durata una sola puntata: infatti Belen è tornata al timone del programma della puntata di ieri, 18 aprile 2023. La conduttrice stessa ha spiegato il vero motivo della sua assenza e nel farlo ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Non è l’Arena” chiude: le parole dell’editore Urbano Cairo Leggi anche: Enrico Papi racconta per la prima volta un clamoroso retroscena su Ilary Blasi Belen ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 19 aprile 2023) Personaggi Tv.aveva saltato la puntata di Leandata in onda martedì 11 aprile 2023. Per quale motivo? Un’assenza che non è passata inosservata e che in tanti avevano attribuito ad una possibile crisi con il compagno Stefano De Martino o ad una presunta gravidanza, tra le altre cose. La sua lontananza dallo show è durata una sola puntata: infattita al timone del programma della puntata di ieri, 18 aprile 2023. La conduttrice stessa ha spiegato il vero motivo della sua assenza e nel farlo ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Non è l’Arena” chiude: le parole dell’editore Urbano Cairo Leggi anche: Enrico Papi racconta per la prima volta un clamoroso retroscena su Ilary Blasi...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Le Iene, Belen torna in studio: “Non sono incinta. Avevo il Covid” leggi su Gloo - infoitcultura : Belén torna a Le Iene: “Non sono incinta, in crisi o divorziata. Ero assente causa Covid” - fanpage : Belén Rodriguez torna a Le Iene e mette a tacere le voci circolate a proposito della sua assenza in studio la scors… - deAngelisMax : RT @redazioneiene: Domenica 16 aprile torna alle 20.30 su Italia1 “Le Iene presentano: INSIDE”. Con @gaetanopecoraro e Riccardo Festinese a… - gaetanopecoraro : RT @redazioneiene: Domenica 16 aprile torna alle 20.30 su Italia1 “Le Iene presentano: INSIDE”. Con @gaetanopecoraro e Riccardo Festinese a… -