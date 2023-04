Le forze dell’ordine europee interrompono un’operazione di frode con 33 000 vittime online

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Che cosa è successo?coordinata dai procuratori di cinque diversi Paesi europei ha smantellato una vasta attività di, mettendo dietro le sbarre quasi una mezza dozzina di sospetti e scoprendo una manciata di call center illegali. I colpevoli sono stati trovati in possesso di prodotti di lusso, Bitcoin e molto denaro contante.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Auguri a donne e uomini della Polizia di Stato, orgoglio nazionale da 171 anni volto all’impegno quotidiano e al sa… - stanzaselvaggia : Nelle redazioni si rincorre da un’ora la notizia che ci sarebbero le forze dell’ordine in casa di Giletti, nonché i… - LegaSalvini : ?? FOLLIA! CAPOTRENO INSEGUITO E AGGREDITO IN STAZIONE. L'aggressore, un trentatreenne di origine straniera, già no… - LiguriaOggi : Sagra del Bagnun, forze dell’ordine sulle tracce dei piromani a Riva Trigoso - Tempo_di_Carpi : Attenzione ai cartelli truffa: se li vedete avvisate le Forze dell’Ordine -

... 15 anni fa, mentre il boss Giuseppe Setola seminava il terrore nel Casertano col suo gruppo fuoco a suon di omicidi e stragi, l'offensiva dellecontro il clan. Qui, infatti, fino a ...Scomparse nel nulla. Stefania e Ginevra, sorelle di 13 e 16 anni, da più di una settimana hanno fatto perdere le loro tracce. Nonostante gli appelli e le ricerche continue delle, delle due sorelle fuggite da due case famiglia non c'è traccia. Sul loro allontanamento, dopo sette giorni di indagini da parte degli inquirenti, ci sono solamente pochi punti fermi.'Capisco che lehanno ridotto personale che opera in un territorio enorme, ma serve più vigilanza' afferma il residente finito in ospedale. Roma, a Porta Maggiore degenera una lite ...