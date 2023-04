Le canzoni in finale nel Premio Amnesty di ‘Voci Per La Libertà’ (Di mercoledì 19 aprile 2023) ROVIGO – Voci per la libertà e Amnesty International Italia annunciano le dieci canzoni finaliste della 21esima edizione del Premio Amnesty International Italia nella sezione Big, lo storico riconoscimento che va a brani sui diritti umani pubblicati da nomi affermati della musica italiana nell’anno precedente. Nella rosa delle canzoni selezionate si affiancano tematiche e stili musicali diversi, così come artisti di differenti generazioni; tra i temi trattati: immigrazione, integrazione, guerra, disagio, libertà di essere ed amare, umanità, ecologia. Ecco i finalisti (in ordine alfabetico per interprete): Manuel Agnelli, “Severodonetsk” (Manuel Agnelli), Chiara Civello, “Sono come sono” (Kaballà / Chiara Civello /Macau), Dargen D’Amico, “Gaza” (Dargen D’Amico), Grazia Di Michele, “Dall’altra parte” ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 aprile 2023) ROVIGO – Voci per la libertà eInternational Italia annunciano le diecifinaliste della 21esima edizione delInternational Italia nella sezione Big, lo storico riconoscimento che va a brani sui diritti umani pubblicati da nomi affermati della musica italiana nell’anno precedente. Nella rosa delleselezionate si affiancano tematiche e stili musicali diversi, così come artisti di differenti generazioni; tra i temi trattati: immigrazione, integrazione, guerra, disagio, libertà di essere ed amare, umanità, ecologia. Ecco i finalisti (in ordine alfabetico per interprete): Manuel Agnelli, “Severodonetsk” (Manuel Agnelli), Chiara Civello, “Sono come sono” (Kaballà / Chiara Civello /Macau), Dargen D’Amico, “Gaza” (Dargen D’Amico), Grazia Di Michele, “Dall’altra parte” ...

