Le antenne di Putin ascoltano Europa e Nato, e in Italia… (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sui tetti delle ambasciate russe di mezza Europa sono state posizionate circa duecento antenne che servirebbero per le intercettazioni d’intelligence e per lo spionaggio di segnali elettromagnetici (Sigint, acronimo di signals intelligence). L’inchiesta è stata condotta da Dossier Center insieme ai media europei Delfi, De Tijd, Expressen, Frontstory, Icjk, Lrt e VSquare. EPICENTRO BRUXELLES Il numero più importante di queste antenne si trova sui tetti dell’ambasciata russa a Bruxelles, dove ce ne sono 17. Non è un caso: nella capitale del Belgio ci sono le sedi delle istituzioni europee e il quartier generale della Nato. I dispositivi installati a Bruxelles, le antenne Thuraya, sono in grado di captare conversazioni in metà dei Paesi europei. NEL RESTO D’Europa Stando alle immagini ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sui tetti delle ambasciate russe di mezzasono state posizionate circa duecentoche servirebbero per le intercettazioni d’intelligence e per lo spionaggio di segnali elettromagnetici (Sigint, acronimo di signals intelligence). L’inchiesta è stata condotta da Dossier Center insieme ai media europei Delfi, De Tijd, Expressen, Frontstory, Icjk, Lrt e VSquare. EPICENTRO BRUXELLES Il numero più importante di questesi trova sui tetti dell’ambasciata russa a Bruxelles, dove ce ne sono 17. Non è un caso: nella capitale del Belgio ci sono le sedi delle istituzioni europee e il quartier generale della. I dispositivi installati a Bruxelles, leThuraya, sono in grado di captare conversazioni in metà dei Paesi europei. NEL RESTO D’Stando alle immagini ...

