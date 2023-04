Le 20 frasi del film Il favoloso mondo di Amélie più belle ed emozionanti

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ildi Amelìe,di Jean-Pierre Jeunet, racconta la storia di(Audrey Tautou), ragazza candida e ingenua, cresciuta in una famiglia eccentrica, che conduce un’esistenza monotona come cameriera in una Parigi popolata di personaggi, tra cui Raymond, anziano pittore dilettante recluso, Madeleine, portiera triste del condominio doveviva; e poi Suzanne, Georgette, Gina, Joseph, clienti e avventori del Café des 2 Moulins, luogo di lavoro della nostra protagonista. Vi presentiamo qui una nostra scelta di alcune tra le piùdelIldi Amelìe, tra quelle del Narratore onnisciente che in voiceover, commenta con ironia ciò che lo spettatore vede sullo schermo, alle ...