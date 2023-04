(Di mercoledì 19 aprile 2023) Sa di essere entrato in orbita, sa di essere stato valutato da Sarri, non sa se riceverà lafinale. Matheusè attratto dall'idea di giocare in Serie A, a Roma, in biancoceleste. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aquila6811 : RT @laziopress: Calciomercato, Uribe apre alla Lazio: si attende l’ok di Sarri - sportli26181512 : #Lazio, #Uribe aspetta la chiamata: Il centrocampista colombiano ha aperto ai biancocelesti, ma serve una decisione… - LALAZIOMIA : Lazio, Uribe aspetta la chiamata - LALAZIOMIA : Calciomercato, Uribe apre alla Lazio: si attende l'ok di Sarri - - Aquila6811 : RT @laziopress: Calciomercato, Uribe apre alla Lazio: si attende l’ok di Sarri -

Lasa cheè sul mercato,sa che laè sulle sue tracce. Serve una decisione finale da parte di entrambi. Il primo passo deve compierlo Lotito, attende il via libera di Sarri , ...Commenta per primo Laha avuto qualche contatto preliminare con Matheus, centrocampista di 32 anni in scadenza di contratto col Porto. Il giocatore, riporta il Corriere dello Sport, non rinnoverà e andrà via a ...Commenta per primo Nome nuovo per il centrocampo della: secondo Il Messaggero , l'alternativa a Mateus(in scadenza con il Porto) è Lucas Torreira , ex Fiorentina oggi al Galatasaray .

Lazio, Uribe aspetta la chiamata Corriere dello Sport

Sa di essere entrato in orbita Lazio, sa di essere stato valutato da Sarri, non sa se riceverà la chiamata finale. Matheus Uribe è attratto dall’idea di giocare in Serie A, a Roma, in biancoceleste. H ...La Lazio pronta a piazzare un colpo importante in vista del probabile ritorno in Champions League nella prossima stagione: il centrocampo è il reparto dove Maurizio Sarri vorrebbe un rinforzo di esper ...