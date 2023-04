Lazio, Romagnoli: "Lo scudetto? Non scherziamo… vogliamo la Champions" (Di mercoledì 19 aprile 2023) ROMA - La Lazio all'Istituto High School Marymount di via Livorno 91. Continua il tour della società biancoceleste nelle scuole di Roma. In mattinata grande protagonista Alessio Romagnoli, che ai ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 aprile 2023) ROMA - Laall'Istituto High School Marymount di via Livorno 91. Continua il tour della società biancoceleste nelle scuole di Roma. In mattinata grande protagonista Alessio, che ai ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? Lazio, Romagnoli: “Lo scudetto? Non scherziamo… vogliamo la Champions” #CorrieredelloSport #Lazio #Romagnoli… - sportli26181512 : Lazio, Romagnoli: “Lo scudetto? Non scherziamo… vogliamo la Champions”: Il difensore grande protagonista dell’inizi… - LALAZIOMIA : Lazio, Romagnoli: “Lo scudetto? Non scherziamo… vogliamo la Champions” - radiosei : ‘Lazio nelle scuole’, #Romagnoli: “Per la Champions è lunga, il calendario è difficile e dobbiamo pensare a fare be… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: #LazioNelleScuole, Romagnoli: “Giocare qui è un’emozione che non si può spiegare. In gruppo cerchiamo sempre di essere una… -