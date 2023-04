Lazio | Romagnoli | 'Il calcio si è evoluto | non è facile giocare tanto Emozione indescrivibile esse nella mia squadra del cuore'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Mattinata in classe per Alessio. Il difensore dellaè stato protagonista oggi dell'evento "nelle scuole",...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, Romagnoli: 'Il calcio si è evoluto, non è facile giocare tanto. Emozione indescrivibile esse nella mia squad… - vocelaziale : ??#Romagnoli ??“Sono sempre stato della #Lazio. Si parlava di venire qui, appena è nata l’opportunità sono venuto. N… - 1900_since : Romagnoli: “Per la Lazio ho fatto delle rinunce ma Lotito ha fatto…” - laziolivetv : #Lazio nelle scuole, #Romagnoli :' Il nostro obiettivo è la #Champions ' - LazioChannel : Romagnoli incensa la Lazio: “Sogno più grande della mia vita”. Poi ringrazia Lotito -

...mattinata grande protagonista Alessio, che ai bambini ha parlato del suo arrivo in biancoceleste e non solo: "Come ho sempre espresso durante la mia carriera sono sempre stato della, ...La stagione è entrata ormai nella fase finale e, giustamente, si pensa a raccogliere tutto quanto è possibile nel presente e intanto si progetta il futuro. Sono cominciate le grandi manovre di mercato ...TERZA SANZIONEAlessio () PRIMA SANZIONE KVARATSKHELIA Khvicha (Napoli) PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE) LERIS ...

Lazio, Romagnoli: “Lo scudetto Non scherziamo… vogliamo la Champions” Corriere dello Sport

Terzo appuntamento con l’iniziativa “Lazio nelle scuole”. Stavolta il club biancoceleste è stato ospite dell’Istituto High School Marymount di via Livorno 91. Per ...Romagnoli: «Noi puntiamo alla Champions è questo il nostro obiettivo». Le parole del difensore Il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, ha parlato a margine dell’iniziativa della società nelle scu ...