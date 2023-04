Lazio, Immobile torna a Formello per far visita ai compagni: “Bello rivederti, Capitano!” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo l’incidente stradale e il ricovero in ospedale, Ciro Immobile è finalmente tornato al Centro sportivo di Formello. Ovviamente è ancora presto per la ripresa degli allenamenti per il capitano della Lazio, che ha però potuto riabbracciare i compagni di squadra. “Bello rivederti, Capitano!” ha scritto su Twitter la Lazio, postando una foto in cui l’attaccante parla con gli altri giocatori in palestra. Immobile sta recuperando dopo aver riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra: nel mirino c’è la sfida del 30 aprile contro l’Inter. Bello rivederti, Capitano!#AvantiLazio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo l’incidente stradale e il ricovero in ospedale, Ciroè finalmenteto al Centro sportivo di. Ovviamente è ancora presto per la ripresa degli allenamenti per il capitano della, che ha però potuto riabbracciare idi squadra. “” ha scritto su Twitter la, postando una foto in cui l’attaccante parla con gli altri giocatori in palestra.sta recuperando dopo aver riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra: nel mirino c’è la sfida del 30 aprile contro l’Inter.#Avanti...

