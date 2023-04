L’azienda pugliese che ha conquistato il mondo della protezione dagli insetti | partendo da un garage

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ci sono realtà imprenditoriali che nascono come piccoli progetti dai sogni ambiziosi e che – dopo impegno, fatica e passione – ce la fanno e diventano leader nel proprio settore grazie alla continua creazione di valore, economico e sociale. Capita poi che siano anche imprese radicate in contesti che partono da uno svantaggio competitivo importante e in questo caso il risultato è ancora più unico, da incorniciare. La chiave del successo, spesso, si traduce in due semplici parole: persone e innovazione. In provincia di Bari, ad esempio, c’è un’azienda che da 30 anni si è solidamente radicata nel mercato italiano ed è alla conquista di quello mondiale, grazie alla visione potente e fuorischemi del suo fondatore, che ha sempre saputo osare per “creare il prodotto che ancora non c’è”. Un’azienda che sta facendo la storiaPuglia, del Sud Italia ...