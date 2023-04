(Di mercoledì 19 aprile 2023) L'nel mirino della Commissione europea per il mancato recepimento delle norme comunitarie in tema di. Il passaggio chiave della lettera, inviata anche ad(tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tonyo1969 : RT @lisameyerildra1: Bruxelles apre una procedura d’infrazione dell’Italia sul lavoro stagionale degli extracomunitari perché non ha norme… - infoitinterno : Lavoro stagionale, l’Italia nei guai: l’Europa apre una procedura d’infrazione - infoitinterno : Lavoro stagionale, l’Italia nei guai: l’Europa apre una procedura d’infrazione - GaetanoBellino : RT @lisameyerildra1: Bruxelles apre una procedura d’infrazione dell’Italia sul lavoro stagionale degli extracomunitari perché non ha norme… - lisameyerildra1 : Bruxelles apre una procedura d’infrazione dell’Italia sul lavoro stagionale degli extracomunitari perché non ha nor… -

L'Italia nel mirino della Commissione europea per il mancato recepimento delle norme comunitarie in tema di. Il passaggio chiave della lettera, inviata anche ad altri 9 paesi (tra cui Belgio, Bulgaria, Germani, Grecia e Lussemburgo), recita: "Garantire il pieno rispetto della direttiva è ...Secondo il parere della Commissione: 'garantire il pieno rispetto della direttiva è un presupposto importante per attrarre nell'Ue la manodopera necessaria per iled eventualmente ...'Garantire il pieno rispetto della direttiva è un presupposto importante per attrarre nell'Ue la manodopera necessaria per iled eventualmente anche per contribuire a ridurre la ...

Lavoro stagionale: l'Ue avvia procedura d'infrazione contro Italia e altri 9 paesi TGLA7

(Adnkronos) - La Commissione Europea ha inviato lettere di messa in mora all'Italia e ad altri nove Paesi Ue (Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania e Lussemburgo) per ...Ecco dieci cose che non sai sull'attrice Aubrey Plaza, celebre per le serie Parks and Recreation, Legion e The White Lotus.