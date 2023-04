Lavoro | Calderone ' il terziario punta sulle persone'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Credo che mettere ilal centro sia il cuore di tutte le riflessioni perché senzanon c'è progresso non c'è una società che cresce e soprattutto non c'è la riaffermazione della dignità delle. Io penso che oggi sia importante e strategico riflettere su quello che sarà il futuro del. È importante mettere al centro delle riflessioni i bisogni e le necessità del mondo delle imprese e del mondo delin generale quando l'impresa produce, producee da benessere a benessere a tante famiglie". Lo ha detto la ministra dele delle Politiche sociali Marina Elviraintervenendo al forum 'i protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000' organizzato da Confcommercio a ...

La ministra del lavoro, Marina Elvira Calderone, poche settimane fa ha spiegato che 'la gestione dei flussi sarà cambiata, ma il mestiere va imparato nel Paese d'origine'. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, la ministra del lavoro Marina Calderone a proposito delle modifiche al Reddito di Cittadinanza.

Così il ministro per il Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, intervenendo al Forum di Confcommercio. "Mettere il lavoro al centro è il cuore di tutte le riflessioni da fare, ...L’ultima manovra ha già ridotto del 3% i contributi sui redditi fino a 25 mila euro, portando al 2% il taglio del cuneo per gli stipendi tra 25 mila e 35 mila euro.