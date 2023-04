Lavoratori stagionali | procedura d' infrazione Ue contro Roma

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La Commissione Ue ha avviato unad'nei confronti dell'Italia e di altri 9 Paesi per non aver pienamente recepito la direttiva comunitaria sui, volta ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : La Commissione Ue avvia una procedura d'infrazione contro l'Italia per le normative sui lavoratori stagionali: il n… - SkyTG24 : Ue, procedura d'infrazione contro l'Italia per norme su lavoratori stagionali - Marilenapas : RT @SkyTG24: Ue, procedura d'infrazione contro l'Italia per norme su lavoratori stagionali - DScattola : RT @SkyTG24: Ue, procedura d'infrazione contro l'Italia per norme su lavoratori stagionali - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: L’Italia fa il pieno di procedure d’infrazione Ue: lavoratori stagionali, contratti a termine e antiriciclaggio Roma non… -

La Commissione Ue ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 9 Paesi per non aver pienamente recepito la direttiva comunitaria sui, volta ad assicurare condizioni di vita e di lavoro dignitose, pari diritti e una tutela sufficiente dallo sfruttamento. "Garantire il pieno rispetto della direttiva è un ...La Commissione ha inviato all'Italia anche una lettera di costituzione in mora per il non completo recepimento delle norme sull'accessibilita' dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilita' ...Nuova raffica di procedure di infrazione e messe in mora nei confronti dell'Italia per una serie di violazioni mai risolte delle norme Ue , da quelle suisfruttati fino al lavoro precario anche di insegnanti e operatori sanitari nel settore pubblico, passando per le regole sui ritardi di pagamento della pa e la normativa ...

Lavoratori stagionali, avviata procedura d’infrazione della Commissione Ue contro l’Italia Corriere della Sera

La Commissione Ue ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 9 Paesi per non aver pienamente recepito la direttiva comunitaria sui lavoratori stagionali, volta ad assic ...Procedura di infrazione per "utilizzo abusivo" di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Bruxelles richiama Roma anche per le ...