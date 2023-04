Lavoratori stagionali | procedura d’infrazione Ue contro l’Italia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – La Commissione Europea ha inviato lettere di messa in mora ale ad altri nove Paesi Ue (Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania e Lussemburgo) per non aver trasposto pienamente nei rispettivi ordinamenti la direttiva sui. La direttiva mira ad assicurare aicondizioni di vita e di lavoro decenti, diritti e protezione dallo sfruttamento. I Paesi hanno due mesi per rispondere; in assenza di una risposta soddisfacente, lapotrebbe continuare, con l’invio di pareri motivati. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : La Commissione Ue avvia una procedura d'infrazione contro l'Italia per le normative sui lavoratori stagionali: il n… - SkyTG24 : Ue, procedura d'infrazione contro l'Italia per norme su lavoratori stagionali - ccuppi : RT @ultimora_pol: La Commissione Ue avvia una procedura d'infrazione contro l'Italia per le normative sui lavoratori stagionali: il nostro… - nuvolo_Se : RT @IrpiMedia: La Commissione Ue ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per non aver pienamente recepito la dirett… - Lacartastampata : RT @ultimora_pol: La Commissione Ue avvia una procedura d'infrazione contro l'Italia per le normative sui lavoratori stagionali: il nostro… -

, l'Italia è nei guai con la Commissione europea. Il Paese non ha norme chiare per l'ingresso, né dispone di un quadro precisato volto a garantire un soggiorno dignitoso. Per ...L'Italia finisce ancora sotto la scure di Bruxelles. La Commissione Ue ha aperto una procedura d'infrazione contro il nostro Paese per le normative sui. L'Italia secondo Bruxelles, più altri nove Paesi, non ha pienamente recepito la direttiva comunitaria in materia, che ha lo scopo di assicurare condizioni di vita e di lavoro ...Nel 2022 ad esempio in Emilia - Romagna sono stati impiegati oltre 200mila, con l'attuale decreto flussi predisposto dal governo è a rischio tutta la stagione 2023. decreto ...

Lavoratori stagionali, avviata procedura d’infrazione della Commissione Ue contro l’Italia Corriere della Sera

(Adnkronos) - La Commissione Europea ha inviato lettere di messa in mora all'Italia e ad altri nove Paesi Ue (Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania e Lussemburgo) per ...adesso siamo nel mirino della Commissione Ue per l’abuso di contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione e per il mancato rispetto delle norme sulla dignità del lavoro per gli ...